Пятов розповів про найпам'ятніший відбитий пенальті – відео ефектного сейву голкіпера

Голкіпер збірної України Андрій Пятов розповів про відбитий пенальті у недавньому матчі Ліги чемпіонів з Аталантою, а також пригадав свій найбільш пам'ятний сейв з 11-метрової позначки.
"Перед матчем з Аталантою тренер розповів, як б'ють пенальті гравці італійської команди, тож мені, в принципі, не склало великих труднощів відбити цей удар, я був до цього готовий. Знаю, що це був мій 17-й відбитий пенальті в кар'єрі.
Який був найбільш пам'ятним? Мабуть, удар Фабрегаса у відборі до Євро-2016. Він бив з паузою, технічно. Шкода тільки, що той сейв не допоміг нашій збірній зачепитися за очки в матчі з іспанцями", – цитує Пятова zbirna.com.