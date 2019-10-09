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Пятов розповів про найпам'ятніший відбитий пенальті – відео ефектного сейву голкіпера

10:42 750 Читать на русском
Пятов розповів про найпам'ятніший відбитий пенальті – відео ефектного сейву голкіпера
Андрій Пятов / УАФ

Голкіпер збірної України Андрій Пятов розповів про відбитий пенальті у недавньому матчі Ліги чемпіонів з Аталантою, а також пригадав свій найбільш пам'ятний сейв з 11-метрової позначки.

"Перед матчем з Аталантою тренер розповів, як б'ють пенальті гравці італійської команди, тож мені, в принципі, не склало великих труднощів відбити цей удар, я був до цього готовий. Знаю, що це був мій 17-й відбитий пенальті в кар'єрі.

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Який був найбільш пам'ятним? Мабуть, удар Фабрегаса у відборі до Євро-2016. Він бив з паузою, технічно. Шкода тільки, що той сейв не допоміг нашій збірній зачепитися за очки в матчі з іспанцями", – цитує Пятова zbirna.com.

Нагадаємо, після матчу з Аталантою Пятов став лідером Ліги чемпіонів серед чинних футболістів за кількістю відбитих пенальті.

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Збірна України Андрій Пятов Андрій Пятов
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