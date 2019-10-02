Пятов став лідером Ліги чемпіонів серед чинних футболістів за кількістю відбитих пенальті

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов знову продемонстрував своє вміння відбивати пенальті в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

На 15-й хвилині звітного поєдинку Сергій Кривцов порушив правила проти Йосіпа Ілічіча у власному штрафному. Однак Пятов парирував удар словенця з 11-метрової позначки.

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Для 35-річного голкіпера це вже 5-й відбитий пенальті в основний час матчів Ліги чемпіонів. Жоден голкіпер не досяг такого показника з моменту дебюту Пятова у ЛЧ (сезон-2006/07), повідомляє Marca.

У 2011-му році Андрію вдалося парирувати пенальті в матчі з Ромою, в 2014-му – з Порту, в 2015-му – з Мальме, в 2017-м – Манчестер Сіті. Всього в Лізі чемпіонів Пятов провів 78 матчів, в яких пропустив 108 голів.

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