toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АТАЛАНТА - ШАХТАР ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Пятов став лідером Ліги чемпіонів серед чинних футболістів за кількістю відбитих пенальті

11:29 40 Читать на русском
Пятов став лідером Ліги чемпіонів серед чинних футболістів за кількістю відбитих пенальті
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов знову продемонстрував своє вміння відбивати пенальті в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

28’ Дуван Сапата
 
Жуніор Мораєс 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуніор Мораєс
90+5’ Манор Соломон

На 15-й хвилині звітного поєдинку Сергій Кривцов порушив правила проти Йосіпа Ілічіча у власному штрафному. Однак Пятов парирував удар словенця з 11-метрової позначки.

Аталанта – Шахтар – 1:2 – відео голів і огляд матчу

Для 35-річного голкіпера це вже 5-й відбитий пенальті в основний час матчів Ліги чемпіонів. Жоден голкіпер не досяг такого показника з моменту дебюту Пятова у ЛЧ (сезон-2006/07), повідомляє Marca.

У 2011-му році Андрію вдалося парирувати пенальті в матчі з Ромою, в 2014-му – з Порту, в 2015-му – з Мальме, в 2017-м – Манчестер Сіті. Всього в Лізі чемпіонів Пятов провів 78 матчів, в яких пропустив 108 голів.

Аталанта – Шахтар: неймовірний камбек імені запасних, безумство VAR, два обличчя Пятова та ефектний Маліновський

blog_ava
Аталанта – Шахтар: неймовірний камбек імені запасних, безумство VAR, два обличчя Пятова та ефектний Маліновський
00:49
20662
Теги
Відеоновини Аталанта - Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
25
хв
Барселона
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук