Пятов-рятівник – відео всіх відбитих пенальті голкіпера Шахтаря у Лізі чемпіонів

Україна — 16:31 764
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Бурда переніс операцію – лікар Динамо назвав термін реабілітації захисника
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Зозуля допоміг Альбасете перервати невдалу серію – постраждав інший українецьІспанія — 4 жовт 2282
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"Тренер-невдаха, який злив всі свої команди", – Хацкевич розкритикував журналістів та отримав жорстку відповідьУкраїна — 4 жовт 5412
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Динамо не хотіло перемогти Лугано – швейцарські ЗМІ про невдачу команди Михайличенка в ЛЄ проти аутсайдераЛіга Європи — 4 жовт 3967
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Шевченко викликав у збірну України ще трьох гравців на поєдинки проти Литви та ПортугаліїЄвро-2020 — 4 жовт 20836