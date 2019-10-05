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Пятов-рятівник – відео всіх відбитих пенальті голкіпера Шахтаря у Лізі чемпіонів

17:23 55 Читать на русском
Пятов-рятівник – відео всіх відбитих пенальті голкіпера Шахтаря у Лізі чемпіонів
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти знову продемонстрував своє вміння відбивати пенальті.

З цієї нагоди прес-служба "гірників" підготувала відео усіх відбитих 11-метрових ударів Пятовим у матчах головного євротурніру.

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В 2011-у році він впорався з ударом Марко Борьєлло (Рома), в 2014-у – Ясіна Браїмі (Порту), в 2015-у – Ніколи Джурдіча (Мальме), в 2017-у – Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті), в 2019-у – Йосіпа Ілічіча (Аталанта). Всього в Лізі чемпіонів Пятов провів 78 матчів, в яких пропустив 108 голів.

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Відеоновини Андрій Пятов Андрій Пятов Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів
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