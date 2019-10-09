toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Пятов рассказал о самом памятном отраженном пенальти – видео эффектного сейва голкипера

10:42 40 Читати українською
Пятов рассказал о самом памятном отраженном пенальти – видео эффектного сейва голкипера
Андрей Пятов / УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал об отраженном пенальти в недавнем матче Лиги чемпионов с Аталантой, а также вспомнил свой самый памятный сейв с 11-метровой отметки.

"Перед матчем с Аталантой тренер рассказал, как бьют пенальти игроки итальянской команды, поэтому мне, в принципе, не составило большого труда отбить этот удар, я был к этому готов. Знаю, что это был мой 17-й отраженный пенальти в карьере.

Пятов-спаситель – видео всех отраженных пенальти голкипера Шахтера в Лиге чемпионов

Какой был самым памятным? Наверное, удар Фабрегаса в отборе к Евро-2016. Он бил с паузой, технично. Жаль только, что тот сейв не помог нашей сборной зацепиться за очки в матче с испанцами", – цитирует Пятова zbirna.com.

Напомним, после матча с Аталантой Пятов стал лидером Лиги чемпионов среди действующих футболистов по количеству отраженных пенальти.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

blog_ava
Главные новости футбола 8 октября: Миколенко не поможет с Литвой, Швайнштайгер закончил карьеру, Милан уволил Джампаоло
07:00
185
Теги
Сборная Украины Андрей Пятов Андрей Пятов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
31
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук