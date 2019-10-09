Пятов рассказал о самом памятном отраженном пенальти – видео эффектного сейва голкипера

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал об отраженном пенальти в недавнем матче Лиги чемпионов с Аталантой, а также вспомнил свой самый памятный сейв с 11-метровой отметки.

"Перед матчем с Аталантой тренер рассказал, как бьют пенальти игроки итальянской команды, поэтому мне, в принципе, не составило большого труда отбить этот удар, я был к этому готов. Знаю, что это был мой 17-й отраженный пенальти в карьере.

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Какой был самым памятным? Наверное, удар Фабрегаса в отборе к Евро-2016. Он бил с паузой, технично. Жаль только, что тот сейв не помог нашей сборной зацепиться за очки в матче с испанцами", – цитирует Пятова zbirna.com.

Напомним, после матча с Аталантой Пятов стал лидером Лиги чемпионов среди действующих футболистов по количеству отраженных пенальти.

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