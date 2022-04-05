Славія розпочала продаж унікального екіпірування, повідомляє офіційний сайт пражан. Чеський клуб влаштував аукціон, на якому виставив форму з написом "We stand with Ukraine".

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Саме у них 11 футболістів вийшли на стиковий матч Ліги конференцій проти Фенербахче 24 лютого – у день, коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну. Футболки містять на собі автографи гравців чеського клубу. Також на аукціон виставлена кепка головного тренера Славії Їндржиха Трпішовскі.

Усі зароблені кошти підуть на допомогу Україні та будуть розподілені між кількома проектами, зокрема на підтримку понад сотні біженців, яких Славія розмістила в себе. Окрім того, учасник аукціону, який заплатить найбільшу суму, потрапить у VIP-ложу на один з весняних матчів Славії та отримає іменну ігрову форму. Взяти участь в аукціоні можна за посиланням.

Нагадаємо, за Славію виступають два українці – захисники Тарас Качараба та Максим Таловєров.

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