Пятов назвав умову, за якої Шахтар точно пройде Бенфіку

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов прокоментував перемогу своєї команди над Бенфікою (2:1) у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Там дійсно був офсайд, але до офсайду – пенальті. Кривцов вдарив по опорній нозі суперника. Який настрій був у роздягальні? Все спокійно – жодної ейфорії. Розуміємо, що важкий матч.

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Шанси залишаються 50 на 50. Чому 50 на 50? Бо граємо на виїзді і перевага буде у них. Головне – правильно побудувати гру. Забивати все одно треба, щоб не дотягувати до кінця. Якщо будемо так грати, як в першому матчі, з високим пресингом, створювати моменти, сподіваюся, вийде.

Окремо відзначу вболівальників. Приємно, що прийшло так багато людей. Звичайно, хотілося б ще більше, але спасибі всім уболівальникам. Сподіваюся, ми пройдемо далі і будемо радіти разом", – сказав Пятов у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "гірники" в Харкові перемогли португальську Бенфіку з рахунком 2:1 – відзначились Алан Патрік і Віктор Коваленко.

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