Пятов назвал условие, при котором Шахтер точно пройдет Бенфику

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал победу своей команды над Бенфикой (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Там действительно был офсайд, но перед офсайдом – пенальти. Кривцов ударил по опорной ноге соперника. Какое настроение было в раздевалке? Все спокойно – никакой эйфории. Понимаем, что тяжелый матч.

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Шансы остаются 50 на 50. Почему 50 на 50? Потому играем на выезде и преимущество будет у них. Главное – правильно построить игру. Забивать все равно надо, чтобы не дотягивать до конца. Если будем так играть, как в первом матче, с высоким прессингом, создавать моменты, надеюсь, получится.

Отдельно отмечу болельщиков. Приятно, что пришло так много людей. Конечно, хотелось бы еще больше, но спасибо всем болельщикам. Надеюсь, мы пройдем дальше и будем радоваться вместе", – сказал Пятов в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "горняки" в Харькове победили португальскую Бенфику со счетом 2:1 – отметились Алан Патрик и Виктор Коваленко.

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