Львів обмежив Шахтар – багато кросів і низький темп

У матчі з Інгульцем донеччани з перших хвилин влаштували супернику пекло класними комбінаціями та швидким агресивним футболом. Зі Львовом картина була іншою. Вже на 20-й секунді Марлон і Додо обрізалися, а Ернест перехопив м'яч і створив собі момент. Шахтар задав занадто низький темп, в рамках якого було важко розхитати масовану оборону.

Центр поля повністю контролювали господарі, Шахтар атакував виключно флангами. Корнієнко та Додо ще в першому таймі виконали незліченну кількість кросів – і низом, і верхом. Більшість з них не приносили жодної користі, але в кількох епізодах Траоре зумів зачепитися за м'яч. Раз скинув під удар Патріку – Алан пробив в руки голкіперу. Раз пробив сам – над воротами. Раз не обробив м'яч.

Активніше працював лівий фланг Шахтаря. Корнієнко в позиційних атаках грав дуже високо та безперестанку прострілював у штрафний майданчик. Соломон завдяки індивідуальним діям створював моменти для себе і партнерів. З глибини фланг активно підтримував Степаненко.

Де Дзербі спробував альтернативу – ніхто не переконав

Вже наступного тижня Шахтар стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Попереду важка дуель з Генком, тому рівень готовності "гірників" на початку сезону дуже важливий. Роберто Де Дзербі сьогодні зберіг кістяк команди з першого туру, зробивши лише точкові зміни: замість Педрінью – Тете, замість Майкона – Антоніо. Обидва не переконали.

Антоніо у своєму стилі видавав багато поперечних передач, але з просуванням були проблеми. Щільний оборонний блок Львова виявився стіною для Маркоса. По перерві, коли Степаненко почав більше підключатися в атаку, Шахтар цікавіше виглядав у центрі, але від Антоніо не було оригінальних рішень, окрім закидань у півфланги.

Тете загубився в такому футболі. Йому потрібен простір, щоб щось організувати, а Львів взагалі не залишав вільних зон. Тете завдав одного непоганого удару (над поперечиною), однак на фоні Соломона та Педрінью він явно програє. Педрінью вийшов на останні 30 хвилин і відіграв значно цікавіше за конкурента.

Оборона Шахтаря не вселяє оптимізм, а Марлос – топ

Шахтар підсилив захист ексгравцем Барселони, який грав у Серії А. І що? Марлон повільний і позиційно помиляється, а гра Матвієнка різко контрастує з новинами про інтерес з АПЛ. Поодинокі випади Львова завершилися гострими моментами. Епізод з виходом Ернеста показовий – Махмутовіч простим закиданням з глибини створив центрбекам Шахтаря грандіозні труднощі. Матвієнко та Марлон обмінюються позиціями під час розіграшу м'ячу і довго перепасовуються – це прекрасно. Але безпосередні функції захисників також потрібно виконувати. Навіть проти Львова.

До 70-й хвилини зберігалися нулі на табло. Рятувати матч Де Дзербі вирішив замінами. Всі заміни спрацювали – гра активізувалася, з'явилися моменти. Марлос вийшов на правий фланг і підірвав гру. Натуралізований українець постійно загострював і в підсумку вирізав шикарну подачу на Траоре – Лассіна забив.

Ісмаїлі також показав клас після десятка неточних кросів Корнієнка. Бразилець чудовим прострілом асистував на другий гол. Дентінью, який за хвилину до цього вийшов з лави запасних, закріпив перевагу Шахтаря. А Педрінью поставив крапку після фірмової атаки "оранжево-чорних": рейд Соломона, зміна флангу, підключення Додо і пас у центр.

"Гірники" розгромно перемогли, набрали 6 очок, вийшли на перше місце УПЛ і з хорошим настроєм готуються до Ліги чемпіонів.