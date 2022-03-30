Журналіст Олег Ящук відзначив допомогу кількох футболістів, які відправили товари для українських воїнів.

Бригада Едельвейс, до якої потрапив і Олег Ящук, отримала 50 пар берців, а також декілька кілограмів різних смаколик, про що повідомив журналіст у своєму Instagram.

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Посприяли цьому не лише волонтери (Ірина Федишин, Катерина Бужинська), а й деякі персони зі світу українського футболу: Андрій Пятов, Марина Шаблій (дружина відомого агента), Сергій Кравченко, Кирило Ковальчук, Олександр Кучер, Олександр Караваєв, Богдан Шуст.

Додамо, що розпочався уже 35-й день нападу росіян на територію України. Загарбники сподівались захопити наші землі, проте ЗСУ продовжує гідну оборону, зіпсувавши усі їхні плани.

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