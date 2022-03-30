Бригада Эдельвейс, в которую попал и Олег Ящук, получила 50 пар берцев, а также несколько килограммов разных сладостей, о чем сообщил журналист в своем Instagram.

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Поспособствовали этому не только волонтеры (Ирина Федишин, Екатерина Бужинская), но и некоторые персоны из мира украинского футбола: Андрей Пятов, Марина Шаблий (жена известного агента), Сергей Кравченко, Кирилл Ковальчук, Александр Кучер, Александр Караваев, Богдан Шуст.

Добавим, что начался уже 35-й день нападения на территорию Украины. Захватчики надеялись захватить наши земли, однако ВСУ продолжает достойную оборону, испортив все их планы.

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