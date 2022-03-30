Віце-президент Металіста Євген Красніков розповів, як його дім постраждав під час війни проти Росії.

"У мене за містом будинок у селі під Харковом. Це якраз російський напрям, де постійно ведуться бої. Я там 15 днів просидів із початку війни, потім вирвався до Харкова. Добре, що в будинку був підвал, можна було сховатись під час обстрілів. Також були дрова, консервація. У нас багато живе людей похилого віку, допомагав їм, як міг.

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Я вибрався звідти випадково. До мене часто приїжджав знайомий кінолог, він колишній афганець. Сміливий хлопець! І ось із ним я поїхав до Харкова. Щойно (розмова відбулась 29 березня – прим.) мені подзвонили, сказали, що мій заміський будинок розбомбили. Але головне, що всі живі", – цитує Краснікова FanDay.

Нагадаємо, Харків та його околиці з перших днів повномасштабної війни зазнавали бомбардувань. За даними міського голови Ігоря Терехова, лише в місті частково чи повністю зруйновано понад 1400 будівель.

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