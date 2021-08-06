"Що стало вирішальним фактором у завершенні кар'єри у збірній України? Сім'я і мої діти. Я зрозумів, що мені не вистачає часу, щоб більше бути з ними. За 15 років я пропустив стільки моментів з життя своїх дітей, що тепер хочеться це виправити. Прийшов час побути якомога більше з сім'єю.

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Я відчуваю в собі сили, справа не в тому, що я втомився або вже не можу грати в клубі і в збірній. Я бачу, що у нас виросло чудове покоління воротарів, тому можу йти зі збірної зі спокійною душею. Цим молодим хлопцям я віддав все, що міг, ми цінуємо один одного. А у мене тепер з'явиться можливість приділити більше часу своїй родині", – поділився Пятов у інтерв'ю видання Фокус.

Нагадаємо, Андрій завершив кар'єру в збірній України після Євро-2020. Загалом, голкіпер провів за "синьо-жовтих" 97 поєдинків.

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