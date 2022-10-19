Роман Яремчук поки що не виправдовує сподівань після свого літнього трансферу до Брюгге за 16 мільйонів євро.

У середу, 19 жовтня бельгійське спортивне видання Sporza вийшло з матеріалом про форварда Брюгге Романа Яремчука. Заголовок статті говорить: "16 мільйонів і лише один гол: коли окупиться рекордне придбання Романа Яремчука?"

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Декілька тижнів тому генеральний директор Брюгге Вінсент Маннарт зізнався, що в якийсь момент сподівався, що нові форварди команди не заб'ють у своїх дебютних матчах. Маннарт зазначив, що це прокляття Брюгге: якщо новачок забиває у першому матчі, то згодом зазвичай не виправдовує очікувань. "Ніколас Кастільйо, Персі Тау, Давид Окереке, Ван Шанюань – ви їх пам'ятаєте? Вони забили у своїх дебютних матчах, а потім розчинилися", – зазначив директор Брюгге. Яремчук у своєму дебютному матчі проти Серкля Брюгге забив, після чого втратив місце в основному складі.

У матеріалі йдеться про те, що спочатку Яремчук купувався для зв'язки з Ферраном Ютглою, оскільки ніхто не міг припустити різкого прогресу резервного форварда команди Камаля Сова. Але ганець зіграв ключову роль у перемогах над Байєром та Порту в Лізі чемпіонів, тому тренерові Карлу Хофкенсу нічого не залишалося, окрім як посадити Яремчука у запас.

Колишній воротар Антверпена та нинішній аналітик Вім Де Конінк вважає, що зараз Яремчук є чимось на кшталт п'ятого колеса в автомобілі. "Його ситуація схожа на ту, в якій Еден Азар опинився в Реалі". Тебе випускають на другорядні матчі, в яких ти маєш доводити свою спроможність. І це після того, як у головних матчах твої конкуренти чудово себе виявили. Звичайно, це тисне психологічно", – сказав Вім Де Конінк.

Sporza зазначає, що для Яремчука вкрай важлива тренерська довіра. "У перші місяці свого перебування в Генті український бомбардир важко виглядав у виїзних матчах. Тому його тренер Ів Вандерхаге використовував Романа тільки в домашніх іграх. І раптово ситуація змінилася на краще. Схоже, що тепер Яремчуку – набагато зрілішому, більш впевненому і знайомому з Бельгією – доведеться чекати на черговий переломний момент", – зазначає видання.

Де Конінк додає: "Це буде злам. Тільки відмінні виступи та голи можуть змінити сприйняття. Яремчуку просто потрібен справжній еталонний матч. У дорогого гравця завжди буде трохи більше шансів, ніж у дешевшого – подивіться на Сова, це найкращий приклад. Він схопився за свою нову можливість обома руками".

У сьогоднішньому матчі із Сент-Трюйденом український форвард вийшов на поле у ​​стартовому складі.

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