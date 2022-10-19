Роман Яремчук пока не оправдывает надежд после своего летнего трансфера в Брюгге за 16 миллионов евро.

В среду, 19 октября бельгийское спортивное издание Sporza вышло с материалом о нападающем Брюгге Романе Яремчуке. Заголовок статьи гласит: "16 миллионов и всего один гол: когда окупится рекордное приобретение Романа Яремчука?"

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Несколько недель назад генеральный директор Брюгге Винсент Маннарт признался, что в какой-то момент надеялся, что новые нападающие команды не забьют в своих дебютных матчах. Маннарт отметил, что это проклятие Брюгге: если новичок забивает в первом матче, то впоследствии как правило не оправдывает ожиданий. "Николас Кастильо, Перси Тау, Давид Окереке, Ван Шанюань - вы их помните? Они забили в своих дебютных матчах, а потом растворились", – сказал директор Брюгге. Яремчук в своём дебютном матче против Серкля Брюгге забил, после чего потерял место в основном составе.

В материале говорится, что изначально Яремчук приобретался в пару к Феррану Ютгле, так как никто не мог предположить резкий прогресс резервного форварда команды Камаля Сова. Но ганец сыграл ключевую роль в победах над Байером и Порту в Лиге чемпионов, поэтому тренеру Карлу Хофкенсу ничего не оставалось, кроме как усадить Яремчука в запас.

Бывший вратарь Антверпена и нынешний аналитик Вим Де Конинк считает, что сейчас Яремчук является чем-то вроде пятого колеса в автомобиле. "Его ситуация похожа на ту, в которой Эден Азар оказался в Реале. "Тебя выпускают на второстепенные матчи, в которых ты должен доказывать свою состоятельность. И это после того, как в главных матчах твои конкуренты великолепно себя проявили. Конечно, это давит психологически", – отметил Вим Де Конинк.

Sporza отмечает, что для Яремчука крайне важно тренерское доверие. "В первые месяцы своего пребывания в Генте украинский бомбардир тяжело выглядел в выездных матчах. Поэтому его тренер Ив Вандерхаге использовал Романа только в домашних играх. И внезапно ситуация переломилась в лучшую сторону. Похоже, что теперь Яремчуку – гораздо более зрелому, более уверенному и знакомому с Бельгией – придётся ждать очередной переломный момент", – отмечает издание.

Де Конинк добавляет: "Это будет переломный момент. Только отличные выступления и голы могут изменить восприятие. Яремчуку просто нужен настоящий эталонный матч. У дорогого игрока всегда будет немного больше шансов, чем у более дешевого – посмотрите на Сова, это лучший пример. Он ухватился за свою новую возможность обеими руками".

В сегодняшнем матче с Сент-Трюйденом украинский форвард вышел на поле в стартовом составе.

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