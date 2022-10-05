На екваторі групового етапу Брюгге продовжує йти без втрат. І це в групі з Атлетіко, Байєром та Порту. Здавалося, мадридці мали б перервати серію бельгійців, а натомість зазнали другої поразки в цій ЛЧ і залишилися на останньому місці.

Інтер вигриз перемогу у Барселони, знявши 12-річне прокляття, Брюгге з Соболем переграв Атлетіко, Порту здолав Байєр

Українські легіонери Брюгге до цієї перемоги дотичні опосередковано. Едуард Соболь вийшов на поле наприкінці зустрічі, коли справа вже була зроблена. Натомість Роман Яремчук вперше з часу свого повернення до Бельгії усю гру провів на лаві для запасних.