"Знаю про цю ситуацію, у мене чимало друзів у Боснії. П'яніч – друг мого двоюрідного брата. Цієї гри не буде.

Боснія вперто планує зіграти матч з Росією – президент асоціації скандальною заявою встановив дедлайн для рішення

У збірній Боснії вже попросили вибачення за цю згоду щодо матчу проти Росії. Вони чітко сказали, що не будуть грати. Все через цю ситуацію", – заявив Халілович у коментарі російським "ЗМІ".

Нагадаємо, боснійська асоціація погодилась провести 19 листопада матч з Росією у Санкт-Петербурзі, за що нібито отримає винагороду у 200 тисяч євро. Втім, зірки збірної Боснії і Герцеговини публічно виступили за бойкот поєдинку з окупантами.

Скандал у збірній Боснії і Герцеговини: хто продався Путіну і що буде далі?