Керівництво боснійського футболу відкрито пішло проти бажання гравців, які не збираються ступати на одне поле з окупантами.

Головним прихильником скандального спарингу залишається президент Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини Віко Жельковіч, який видав чергову провокативну заяву.

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"Матч з Росією вже узгоджений, але остаточне рішення ми ухвалимо 10 жовтня. Навколо цієї гри надто велика негативна енергія деяких ЗМІ та людей. Кожен має право на власну думку, але це не означає, що вона повинна змушувати інших діяти і думати так само. Це лише товариський футбольний матч", – цитує Жельковіча Reprezentacija.

Нагадаємо, боснійська асоціація погодились провести 19 листопада матч з Росією у Санкт-Петербурзі, за що нібито отримає винагороду у 200 тисяч євро. Втім, зірки збірної Боснії і Герцеговини публічно виступили за бойкот поєдинку з окупантами.

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