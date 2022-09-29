"Знаю об этой ситуации, у меня немало друзей в Боснии. Пьянич – друг моего двоюродного брата. Этой игры не будет.

Босния упорно планирует сыграть матч с Россией – президент ассоциации скандальным заявлением установил дедлайн для решения

В сборной Боснии уже попросили прощения за это согласие по поводу матча против России. Они ясно сказали, что не будут играть. Все из-за этой ситуации", – заявил Халилович в комментарии российским "СМИ".

Напомним, боснийская ассоциация согласилась провести 19 ноября матч с Россией в Санкт-Петербурге, за что якобы получит вознаграждение в 200 тысяч евро. Но звезды сборной Боснии и Герцеговины публично выступили за бойкот поединка с оккупантами.