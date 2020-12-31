Пуйоль та Піке згадали тріумфальний рік Барселони – легенди "блаугранас" розкрили секрет успіху команди при Гвардіолі

Легендарні захисники Барселони Карлес Пуйоль та Жерар Піке пригадали 2009 рік, коли команда під керівництвом Хосепа Гвардіоли виграла 6 трофеїв.

"Тоді все склалося якнайкраще. У нас був тренер з максимально зрозумілими ідеями та ігровим планом, а також чудове покоління футболістів", – цитує Пуйоля Marca.

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"У більш досвідчених гравців не було дітей, як і у молоді. Це дозволяло нам ходити на обіди і вечері разом, ми весело проводили час", – додав Піке.

Нагадаємо, у 2009 році Барселона виграла Лігу чемпіонів, чемпіонат, кубок та суперкубок Іспанії, суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

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