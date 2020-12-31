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ПСЖ – найтитулованіший європейський клуб десятиліття: парижани випередили Барселону, а Ліверпуль найскромніший

10:37 327 Читать на русском
ПСЖ – найтитулованіший європейський клуб десятиліття: парижани випередили Барселону, а Ліверпуль найскромніший
ПСЖ / Фото The Independent

ПСЖ поки лише мріє про тріумф у Лізі чемпіонів, але кількість титулів парижан вражає.

ПСЖ здобув найбільше трофеїв за останні 10 років серед європеських чемпіонатів – 23 кубки.

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На другій сходинці за цим показником розташувалась Барселона – 22 трофеї. Замикає трійку найтитулованіших клубів останнього десятиліття – Баварія (19).

Варто відзначити, що чинний тріумфатор Ліги чемпіонів Ліверпуль зумів зібрати за 10 років лише скромні 4 титули.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

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Теги
Світ ПСЖ ПСЖ Рекорди Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона
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