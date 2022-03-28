"Хто, якщо не я?": Конопля зосередився на допомозі окремій категорії постраждалих від війни
Захисник Шахтаря Юхим Конопля розповів про волонтерство під час війни.
"Я особисто ЗСУ та Нацгвардії не допомагав. Допомагав другові, який зараз під Авдіївкою у мотострілецькій бригаді. Я просто скидав йому гроші, щоб він міг купити п'ятьом чи десятьом своїм хлопцям теплі речі, тому що у них немає можливості взяти щось нове.
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Дуже багато футболістів допомагає з-за кордону, легіонери наші надають військову допомогу, Америка, Євросоюз. ЗСУ є комусь допомагати. Ми ж допомагаємо людям, які цього потребують, втратили роботу, кому потрібно виїхати з гарячих точок, зокрема з Маріуполя та Харкова.
Купуємо ліки людям похилого віку. Ми з Настею (дружиною, – прим.) постійно ходимо в магазини, купуємо 3-4 пакети з продуктами: яйця, молоко, крупи, хліб, олію, шоколадки, печиво. Я постійно на касі в магазині бачу пенсіонерів, які набирають. Хто їм допоможе, якщо не я?
Я не можу всім допомогти, але ще до воєнного стану у Києві намагалися підтримувати бабусь та дідусів, які не могли собі дозволити продукти", – розповів Конопля в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, українці вже 33-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.
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