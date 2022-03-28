"Я особисто ЗСУ та Нацгвардії не допомагав. Допомагав другові, який зараз під Авдіївкою у мотострілецькій бригаді. Я просто скидав йому гроші, щоб він міг купити п'ятьом чи десятьом своїм хлопцям теплі речі, тому що у них немає можливості взяти щось нове.

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Дуже багато футболістів допомагає з-за кордону, легіонери наші надають військову допомогу, Америка, Євросоюз. ЗСУ є комусь допомагати. Ми ж допомагаємо людям, які цього потребують, втратили роботу, кому потрібно виїхати з гарячих точок, зокрема з Маріуполя та Харкова.

Купуємо ліки людям похилого віку. Ми з Настею (дружиною, – прим.) постійно ходимо в магазини, купуємо 3-4 пакети з продуктами: яйця, молоко, крупи, хліб, олію, шоколадки, печиво. Я постійно на касі в магазині бачу пенсіонерів, які набирають. Хто їм допоможе, якщо не я?

Я не можу всім допомогти, але ще до воєнного стану у Києві намагалися підтримувати бабусь та дідусів, які не могли собі дозволити продукти", – розповів Конопля в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, українці вже 33-й день мужно захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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