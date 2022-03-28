"Сложно говорить на эту тему, а еще сложнее поверить в происходящее в ХХІ веке. Это очень неожиданно, для меня неожиданно, что Россия напала на Украину.

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Я провел в Украине немало лет и мне больно наблюдать за страданиями украинцев. Поэтому, я принял решение помогать украинцам в силу своих возможностей – приютил в своем доме украинскую семью, устраиваю благотворительные ужины, одним словом, помогаю, чем могу.

В Испании освещают войну как есть. Здесь в курсе, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, как уничтожаются другие украинские города. Мне неясно, почему другие страны не взаимодействуют. Это может привести к тому, что Путин не остановится и пойдет дальше. Думаю, все страны должны максимально включаться в эту войну, помогать Украине, потому что Россия сбрасывает ракеты и бомбы не только на объекты военной инфраструктуры, но и уничтожает мирное население, детей, женщин.

Мы не политики и нам непросто до конца понять, почему НАТО, Соединенные Штаты и другие влиятельные страны допускают такое количество жертв в Украине. Нам со стороны кажется, что НАТО следовало бы вмешаться, но в то же время мы не представляем, к каким последствиям это может привести. Но меня удивляет, что Североатлантический Альянс избрал выжидательную позицию и наблюдает за развитием событий.

Предугадать дальнейшее развитие очень сложно. Путин показал себя безжалостным и немилосердным, атаковал Украину в самой жестокой манере. Поэтому, может произойти что угодно, и, конечно, есть страх, что Путин может использовать ядерное оружие. В теории все это может перерасти в Третью мировую войну. Мы не знаем, как Путин отреагирует на то или иное развитие событий", – сказал Рамос в комментарии FanDay.

Напомним, испанский специалист в свое время успел поработать в России и Украине: в 2009-м он возглавлял московский ЦСКА, а с 2010 по 2014 гг. тренировал Днепр.

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