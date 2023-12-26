"Як і кожна команда ми хочемо якомога краще розвиватися. Іноді для цього потрібна свіжа кров, певні характеристики, додаткові якості. Якщо ми зробимо якісь кроки на трансферному ринку, то це тому, що хочемо мати особливі якості додатково до тих, що вже маємо.

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Є кілька тижнів, ми над цим працюємо. Сподіваюся, вдасться зробити так, щоб наша команда стала ще сильнішою. Ще не знаю деталей, та маю надію, що ми зробимо наступний крок для нашого розвитку – завдяки не тільки поточній праці, а й трансферам.

Через ситуацію в країні та її нинішнє сприйняття людьми клубові важко знайти гравців та заохотити на переїзд. Сподіваюся, ми зробимо наступний крок, щоб привернути футболістів, які спостерігали за нами в ЛЧ та бачили, що ми зможемо досягти успіху", – цитує Пушіча клубна прес-служба Шахтаря.

До слова, на зимову перерву "гірники" пішли на четвертій сходинці УПЛ. Підопічні Пушіча мають у своєму активі 31 турнірний пункт після 15 матчів.

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