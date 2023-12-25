"Ми не циркова команда, яка просто виходить на поле, щоб зробити кілька трюків. Ми мандрівна і, перш за все, згуртована сім’я, яка має одну головну мету – зробити так, щоб народ України пишався, щоб на мить подарувати йому хороші відчуття, боротися за честь України.

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Гравці щодня стикаються з болем та емоціями війни, це викликає лише глибоке захоплення. Звичайно, тут також потрібно стати чемпіоном і виграти кубок, якщо це можливо. Але досвід і значення футболу йдуть набагато далі. Коли Шахтар грає на міжнародному рівні, вболіває вся Україна. Навіть в окопах люди дивляться наші матчі. Це усвідомлення викликає у хлопців дуже глибокі емоції", – поділився Пушіч у коментарі Soccernews.

Нагадаємо, що Маріно очолив Шахтар у жовтні 2023 року, вивівши "гірників" у плей-офф Ліги Європи. У чемпіонаті донецький клуб посідає 4 місце, зігравши на 2 матчі менше за тріо лідерів УПЛ.

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