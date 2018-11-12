ПСЖ уничтожил Монако благодаря историческому хет-трику Кавани – черная полоса монегасков продолжается

В матче 13 тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде не оставил камня на камне от Монако.

Уверенную победу парижанам принесли голы Эдинсона Кавани, который отличился трижды, и мяч Неймара с пенальти.

Уругваец стал первым игроком ПСЖ, который оформил хет-трик в ворота Монако в матче чемпионата Франции, с 1979 года. При этом Кавани все 3 гола провел в фактически пустые ворота при полном бездействии защиты монегасков.

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В 13 турах ПСЖ еще не потерял ни одного очка и уверенно лидирует в чемпионате. Подопечные Анри продолжают крутое пике – в последний раз монегаски побеждали в матче любого турнира еще 11 августа! В активе Монако 7 очков и 19 позиция.

Чемпионат Франции, 13 тур

Монако – ПСЖ – 0:4

Голы: Кавани, 4, 11, 54, Неймар, 63 (пен)