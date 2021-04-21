Президент ПСЖ очолив Асоціацію європейських клубів після скандальної "втечі" Аньєллі у Суперлігу
Андреа Аньєллі швидко знайшли заміну на посаді керівника Асоціації європейських клубів.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаїфі став новим головою Асоціації європейських клубів (ЕСА), повідомляє офіційний сайт організації.
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На цій посаді катарський бізнесмен замінив президента Юве Андреа Аньєллі, який покинув крісло через організацію Європейської Суперліги. Аньєллі керував ЕСА з 2017 року.
"Для мене велика честь бути обраним моїми колегами. Я заявляю про беззастережну відданість всьому футбольному співтовариству. Наша гра, яку люблять мільйони вболівальників, буде процвітати тільки в єдності", – зазначив Аль-Хелаїфі.
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