Кубок Франции 1/4 финала

ПСЖ – Анже – 5:0

Голы: Икарди, 9, 68, 90, Мансо, 23 (аг.), Неймар, 65

Лион – Монако – 0:2

Голы: Бен-Еддер, 54, Фолланд, 61

Удаление: Диоманд, 51

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ПСЖ не оставил шансов Анже на продолжение борьбы в турнире. Хозяева отгрузили сопернику 5 безответных мячей. Героем встречи стал Икарди, который отметился хет-триком.

В параллельном поединке встретились французские гранды Лион и Монако. Несмотря на тотальную доминацию хозяев в первой половине игры, монегаски сумели переломить ход встречи после перерыва. Лион остался в меньшинстве, чем воспользовались игроки Монако и двумя голами выбили хозяев из турнира.

Таким образом в полуфинале Кубка Франции будут играть ПСЖ, Лион, Монпелье и Рюмии-Вальерес.

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