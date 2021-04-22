ПСЖ уничтожил Анже за путевку в полуфинал Кубка Франции, Монако неожиданно выбил Лион
Состоялись последние матчи 1/4 финала Кубка Франции. Читайте отчет поединков на Футбол 24.
Кубок Франции 1/4 финала
ПСЖ – Анже – 5:0
Голы: Икарди, 9, 68, 90, Мансо, 23 (аг.), Неймар, 65
Лион – Монако – 0:2
Голы: Бен-Еддер, 54, Фолланд, 61
Удаление: Диоманд, 51
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ПСЖ не оставил шансов Анже на продолжение борьбы в турнире. Хозяева отгрузили сопернику 5 безответных мячей. Героем встречи стал Икарди, который отметился хет-триком.
В параллельном поединке встретились французские гранды Лион и Монако. Несмотря на тотальную доминацию хозяев в первой половине игры, монегаски сумели переломить ход встречи после перерыва. Лион остался в меньшинстве, чем воспользовались игроки Монако и двумя голами выбили хозяев из турнира.
Таким образом в полуфинале Кубка Франции будут играть ПСЖ, Лион, Монпелье и Рюмии-Вальерес.
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