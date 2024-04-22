"Як президент ФК Барселона, я хотів би висловити своє незадоволення після неналежного використання такого інструменту, як VAR, в одному з матчів. Це був один з найважливіших матчів у нашому календарі.

Як ви знаєте, я ніколи не був великим прихильником VAR, бо вважаю, що він позбавляє футбол спонтанності. Але я виступаю за те, щоб тепер, коли він у нас є, ми завжди використовували його для усунення помилок, які можуть призвести до несправедливих рішень.

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Я не тільки об'єдную невдоволення вболівальників Барси вчорашнім використанням VAR, але також підкреслюю той факт, що цей інструмент продовжує створювати плутанину через суперечливі критерії залежно від матчів та команд. ФК Барселона також хотів би наголосити на силі наших змагань і на тому, що ми досягли успіху, і за нами стежать мільйони вболівальників по всьому світу. Але ми не можемо бути звільнені від критики, коли використання VAR підриває наш продукт.

Ми розуміємо, з якими труднощами стикаються офіційні особи, але саме з цієї причини існують такі інструменти, як VAR, які мають допомогти зробити змагання чеснішим, а не навпаки. Вчора сталося кілька спірних інцидентів, але серед них є один, який має вирішальне значення та може змінити результат гри. Я маю на увазі "гол-фантом" Ямала. Як клуб, ми хочемо бути впевнені в тому, що сталося, і саме з цієї причини ми негайно звернемося до Комітету технічного суддівства Іспанської федерації футболу з проханням надати повний відеозапис та аудіозапис інциденту.

Якщо після аналізу цієї документації наш клуб зрозуміє, що при перегляді інциденту було допущено помилку, ми вживемо всіх можливих заходів, щоб переламати ситуацію, не нехтуючи будь-якими необхідними юридичними діями. Якщо підтвердиться, що це був законний гол, ми рухатимемося вперед і не відкидаємо навіть прохання про перегравання гри, як це сталося в іншій європейській лізі через помилку VAR. Нарешті, я хотів би наголосити, що попри нашу увагу саме до цього інциденту, ми також не погоджуємося з іншими подіями, які відбулися під час гри і які можна було б розглянути за допомогою VAR", – цитує Лапорту офіційний сайт Барселони.

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