"Такі гравці пробуджують великі очікування": Вальверде неоднозначно оцінив ймовірне повернення Неймара в Барселону

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував можливий перехід форварда ПСЖ Неймара.

"Кожного разу, коли відкривається трансферне вікно, з'являються великі очікування. Такі гравці, як Неймар, пробуджують великі очікування.

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Те, що відбувається, я б не назвав нудним, але зараз він все ще футболіст ПСЖ, ну а ми повинні зосередитися на своїй грі. Ми вже звикли жити з цими чутками. Якби чутки впливали на нас, було б неможливо грати.

Все це звичайне для мене, ситуація не виглядає для мене дивно. Ми звикли до подібних речей і повинні з цим жити", – цитує Вальверде Goal.com.

У минулому сезоні Неймар взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах за ПСЖ, в яких став автором 23 забитих м'ячів, а також 13 результативних передач. Контракт форварда з французьким клубом чинний до 30 червня 2022 року.

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