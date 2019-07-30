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ПСЖ значно знизив ціну на Неймара, висунувши свої вимоги Барселоні

13:42 2372 Читать на русском
ПСЖ значно знизив ціну на Неймара, висунувши свої вимоги Барселоні
Неймар / Фото ФК ПСЖ

У Парижі вирішили зменшити свої фінансові апетити щодо бразильського форварда Неймара.

Боси ПСЖ готові відпустити Неймара за 180 млн євро, повідомляє Sport.es. Очікуючи, що таке зменшення ціни позитивно вплине на перемовини з Барселоною щодо трансферу бразильця.

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При цьому чинний чемпіон Франції не бажає включати в угоду інших гравців "блаугранас", а хоче отримати суму в повному обсязі.

За інформацією різноманітних ЗМІ, раніше в Парижі Неймара оцінювали від 220 до 300 млн євро.

27-річний бразилець зараз перебуває в Китаї разом із ПСЖ, але не бере участі в спарингах. У клубі це пояснюють відновленням Неймара після травми.

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