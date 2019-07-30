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ПСЖ значительно снизил цену на Неймара, выдвинув свои требования Барселоне

13:42 256 Читати українською
ПСЖ значительно снизил цену на Неймара, выдвинув свои требования Барселоне
Неймар / Фото ФК ПСЖ

В Париже решили уменьшить свои финансовые аппетиты по бразильскому форварду Неймару.

Боссы ПСЖ готовы отпустить Неймара за 180 млн евро, сообщает Sport.es. Ожидая, что такое уменьшение цены положительно повлияет на переговоры с Барселоной по трансферу бразильца.

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При этом действующий чемпион Франции не желает включать в соглашение других игроков "блаугранас", а хочет получить сумму в полном объеме.

По информации различных СМИ, ранее в Париже Неймара оценивали от 220 до 300 млн евро.

27-летний бразилец сейчас находится в Китае вместе с ПСЖ, но не участвует в спаррингах. В клубе это объясняют восстановлением Неймара после травмы.

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