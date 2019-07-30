Неймар уникнув покарання у справі про згвалтування

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Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнанняОвертайм — 29 лип 10620
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