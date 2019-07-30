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Неймар уникнув покарання у справі про згвалтування

11:15 142 Читать на русском
Неймар уникнув покарання у справі про згвалтування
Неймар – порядна людина / Фото з відкритих джерел

Форвард ПСЖ Неймар зумів вийти "сухим із води".

Бразильські правоохоронці прийняли рішення не висувати Неймару звинувачень у справі щодо ймовірного згвалтування, повідомляє UOL Esporte.

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Поліція не отримала достатньо доказів причетності Неймара до правопорушення, а звинувачення ймовірної жертви звучали суперечливо і непереконливо.

Нагадаємо, бразильська модель нажила Нажила Тріндаде звинуватила Неймара в згвалтуванні, яке він, за її словами, скоїв 15 травня в паризькому готелі. Сам форвард ПСЖ заявив, що інтимні стосунки відбувались за обопільною згодою.

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