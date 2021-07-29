Паризький гранд зацікавлений у підписанні Поля Погба, але поки має сумніви щодо трансферу вже у це міжсезоння.

У ПСЖ не впевнені на 100% щодо доцільності придбання зірки Манчестер Юнайтед вже зараз, стверджує The Athletic. Причина доволі проста – гроші.

Погба відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо нового контракту

Цього літа столичному гранду доведеться заплатити за Погба чималу суму як МЮ, так і агенту гравця Міно Райолі. Зараз ПСЖ розглядає можливість підписання Поля наступного літа на правах вільного агента, коли у нього завершиться контракт з "червоними дияволами".

Найближчим часом 28-річний хавбек зустрінеться з родиною та друзями, щоб обговорити своє майбутнє. ПСЖ хоче переконати оточення гравця вплинути на його рішення. Раніше повідомлялось, що француз остаточно відхилив пропозицію продовження співпраці з МЮ.

До слова, Поль Погба провів 42 матчі у складі Манчестер Юнайтед минулого сезону, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

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