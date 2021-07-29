Парижский гранд заинтересован в подписании Поля Погба, но пока сомневается относительно трансфера уже в это межсезонье.

Поль Погба имеет все шансы оказаться в ПСЖ / Коллаж с Twitter

В ПСЖ не уверены на 100% относительно целесообразности приобретения звезды Манчестер Юнайтед уже сейчас, утверждает The Athletic. Причина довольно проста – деньги.

Погба отклонил предложение Манчестер Юнайтед относительно нового контракта

Этим летом столичному гранду придется заплатить за Погба немалую сумму как МЮ, так и агенту игрока Мино Райоле. Сейчас ПСЖ рассматривает возможность подписания Поля следующим летом на правах свободного агента, когда у него закончится контракт с "красными дьяволами".

В ближайшее время 28-летний хавбек встретится с семьей и друзьями, чтобы обсудить свое будущее. ПСЖ хочет убедить окружение игрока повлиять на его решение. Ранее сообщалось, что француз окончательно отклонил предложение продолжения сотрудничества с МЮ.

К слову, Поль Погба провел 42 матча в составе Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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