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ПСЖ зберіг шанс оформити внутрішній требл – відомі дати фіналів кубкових змагань у Франції

18:45 - Читать на русском
ПСЖ зберіг шанс оформити внутрішній требл – відомі дати фіналів кубкових змагань у Франції
Неймар, Мбаппе та Ікарді / Getty Images

ПСЖ матиме кілька нагод збільшити свою колекцію трофеїв ще у цьому сезоні.

Столичний гранд на своєму офіційному сайті повідомив дати фінальних матчів за Кубок і Кубок ліги.

Франція планує відкрити трибуни для фанатів вже в липні

Перший титул буде розіграний 24 липня у битві із Сент-Етьєном. Фінал Кубка французької ліги відбудеться на тиждень пізніше (31 липня), там суперником команди Тухеля стане Ліон. Не слід забувати і про серпневу Лігу чемпіонів, у якій ПСЖ вже є учасником 1/4 фіналу.

Додамо, що Ліга 1 стала єдиним топ-чемпіонатом, який достроково завершив сезон. ПСЖ визнали чемпіоном, а тепер столичний гранд має хорошу нагоду оформити требл на внутрішній арені.

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Теги
Кубок французької ліги Кубок Франції Ліон Ліон ПСЖ ПСЖ Сент-Етьєн Сент-Етьєн Франція
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