Франція планує відкрити трибуни для фанатів вже в липні

Хороші новини надійшли для прихильників чемпіонату Франції.

Вже з 11 липня уряд Франції планує новий етап послаблення карантину, який дозволить вболівальникам повернутись на стадіони, повідомляє Reuters.

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На арені допускатиметься одночасне перебування до 5 тисяч фанатів, в подальшому цей ліміт послаблюватимуть.

Нагадаємо, керівництво чемпіонату Франції прийняло рішення достроково завершити розіграш Ліги 1. За підсумками турніру, переможцем став ПСЖ.

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