ПСЖ сохранил шанс оформить внутренний требл – известны даты финалов кубковых соревнований во Франции

ПСЖ получит несколько возможностей увеличить свою коллекцию трофеев еще в этом сезоне.

Столичный гранд на своем официальном сайте сообщил даты финальных матчей за Кубок и Кубок лиги.

Франция планирует открыть трибуны для фанатов уже в июле

Первый титул будет разыгран 24 июня в битве с Сент-Этьеном. Финал Кубка французской лиги состоится на неделю позже (31 июля), там соперником команды Тухеля станет Лион. Не следует забывать и об августовской Лиге чемпионов, в которой ПСЖ уже является участником 1/4 финала.

Добавим, что Лига 1 стала единственным топ-чемпионатом, который досрочно завершил сезон. ПСЖ признали чемпионом, а теперь столичный гранд имеет хорошую возможность оформить требл на внутренней арене.

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