Нападник Бенфіки та збірної Португалії Гонсалу Рамуш близький до переходу в ПСЖ.

Парижани активно працюють над посилення своєї команди. Французький гранд вже чекає на перехід Усмана Дембеле, а також планує підписати 22-річного Гонсалу Рамуша.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, Бенфіка та ПСЖ майже дійшли згоди щодо трансферу нападника. Португальці отримають 80 мільйонів євро за свого гравця. Рамуш підписав угоду з парижанами на п'ять років – до 2028 року.

Гонсалу – вихованець Бенфіки. За першу команду він зіграв в 106 матчах, в яких оформив 41 гол та віддав 16 асистів. Рамуш у складі національної збірної Португалії їздив на чемпіонат світу в Катар. В матчі проти швейцарців нападник оформив хет-трик і допоміг своїй команді вийти в 1/4 фіналу.

До слова, саме 22-річний Гонсалу Рамуш був однією з головних причин, чому Роман Яремчук покинув Бенфіку влітку 2022-го. Результативність португальця не дала українському форварду жодних шансів на стартовий склад "орлів".

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