ПСЖ провів черговий контрольний матч під час свого туру в Японії.

Товариський матч

Чонбук Моторс – ПСЖ – 0:3

Голи: Неймар, 40, 83, Асенсіо, 88

ПСЖ програв дві зустрічі у своєму турне по Японії. Перед стартом сезону 2023/24 дві поразки викликали хвилювання у фанатів, але парижани змогли реабілітуватися.

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Луїс Енріке з перших хвилин випустив на поле Неймара, який не грав з лютого через травму. Бразилець зняв всі питання щодо своєї форми, забивши два голи і продемонструвавши всю красу своєї техніки. Неймар взяв участь і в третьому голі ПСЖ. Нападник вражаючи прочитав ситуацію, і п'ятою віддав пас на Асенсіо, який чудовим дальнім ударом відзначився вперше за новий клуб.

Матч проти Чонбука Моторс став останнім для підопічних Луїса Енріке перед стартом сезону. Вже 12 серпня ПСЖ зіграє в Лізі 1 проти Лор'яна.