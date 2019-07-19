ПСЖ запропонує Мбаппе новий контракт – 20-річний футболіст може стати найвисокооплачуванішим гравцем планети

ПСЖ хоче втримати свого нападника Кіліана Мбаппе в команді.

Французький гранд остерігається, що юний нападник хоче покинути команду та готовий запропонувати Мбаппе новий контракт з неймовірною зарплатнею, повідомляє El Pais.

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ПСЖ хоче підписати угоду, яка буде чинна до 2025 року, а заробітна плата французького нападника сягне 50 мільйонів євро на рік, що зробить його найбільш високооплачуваним футболістом планети.

До слова, у минулому сезоні в активі 20-річного нападника 43 матчі за ПСЖ в усіх турнірах, де Мбаппе забив 39 голів та віддав 17 результативних передач.

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