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ПСЖ предложит Мбаппе новый контракт – 20-летний футболист может стать самым высокооплачиваемым игроком планеты

19 июля 22:36 133 Читати українською
ПСЖ предложит Мбаппе новый контракт – 20-летний футболист может стать самым высокооплачиваемым игроком планеты
Килиан Мбаппе / ПСЖ

ПСЖ хочет удержать своего нападающего Килиана Мбаппе в команде.

Французский гранд опасается, что юный нападающий хочет покинуть команду и готов предложить Мбаппе новый контракт с невероятной зарплатой, сообщает El Pais.

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ПСЖ хочет подписать соглашение, которое будет действовать до 2025 года, а заработная плата французского нападающего достигнет 50 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

К слову, в прошлом сезоне в активе 20-летнего нападающего 43 матча за ПСЖ во всех турнирах, где Мбаппе забил 39 голов и отдал 17 результативных передач.

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