Французький ПСЖ вирішив порушити джентельменську угоду з мадридським Реалом – не переманювати гравців один в одного – і зробив пропозицію захиснику "вершкових".

Рамос став найрезультативнішим захисником десятиліття

Парижани запропонували оборонцю Реала Серхіо Рамосу трирічний контракт із зарплатою в 15 мільйонів євро на рік, повідомляє Onda Cero. В свою чергу, "вершкові" не готові стільки платити 34-річному футболісту.

Нагадаємо, іспанця не влаштовують умови нової угоди Реала – "галактікос" пропонують гравцеві контракт на рік (до 2022-го), з зарплатою 10,8 млн євро. Це на 10% менше, ніж він заробляє зараз (десятивідсоткове зниження обумовлене пандемією коронавірусу).

Нагадаємо, Рамос перейшов у Реал в серпні 2005 року з Севільї за 27 млн євро. У поточному сезоні провів за "вершкових" 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу. Контракт оборонця з мадридцями чинний до 30 червня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 14 млн євро.

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