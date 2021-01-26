Капитан мадридского Реала Серхио Рамос может попробовать свои силы в чемпионате Франции.

Французский ПСЖ решил нарушить джентльменское соглашение с мадридским Реалом – не переманивать игроков друг у друга – и сделал предложение защитнику "сливочных".

Рамос стал самым результативным защитником десятилетия

Парижане предложили защитнику Реала Серхио Рамосу трехлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год, сообщает Onda Cero. В свою очередь, "сливочные" не готовы столько платить 34-летнему футболисту.

Напомним, испанца не устраивают условия нового соглашения Реала – "галактикос" предлагают игроку контракт на год (до 2022-го), с зарплатой 10,8 млн евро. Это на 10% меньше, чем он зарабатывает сейчас (десятипроцентное снижение обусловлено пандемией коронавируса).

Напомним, Рамос перешел в Реал в августе 2005 года из Севильи за 27 млн ​​евро. В текущем сезоне провел за "сливочных" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт защитника с мадридцами действует до 30 июня 2021 г. Transfermarkt оценивает игрока в 14 млн евро.

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