Бредлі Барколя може змінити клуб вже цього літа. ПСЖ зробив нову пропозицію Ліону щодо переходу гравця.

ПСЖ не залишає надій підписати лідера молодіжної збірної Франції і Ліона Бредлі Барколя, покращивши трансферну пропозицію. Про це пише Foot Mercato.

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За даними джерела, парижани пропонують за перспективного вінгера більше 30 мільйонів євро – Ліон взяв час на роздуми.

Нагадаємо, з самим Бредлі керівництво ПСЖ вже узгодило умови 5 річного контракту. Футболіст був одним з найкращих на молодіжному Євро-2023, де збірна Франції поступилась команді України в 1/4 фіналу.

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