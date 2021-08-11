Ліонель Мессі дав свій перший коментар у статусі форварда ПСЖ.

"Я радий почати нову главу своєї кар'єри в ПСЖ. Все в цьому клубі відповідає моїм футбольним амбіціям. Я знаю, наскільки тут талановиті футболісти і тренерський штаб.

Мессі офіційно перейшов у ПСЖ

Готовий допомогти побудувати щось особливе для клубу і вболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості вийти на поле Парк де Пренс", – цитує Мессі офіційний сайт паризького клубу.

34-річний аргентинець приєднався до ПСЖ на правах вільного агента та підписав контракт за схемою 2+1.

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