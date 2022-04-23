Ліга 1, 34-й тур

ПСЖ – Ланс – 1:1

Голи: Мессі, 68 – Жан, 88

У попередньому турі парижани мали шанс стати чемпіонами, але Марсель зіпсував їхні плани. 23 квітня в матчі з Лансом все вже було у руках і ногах ПСЖ: здобуває команда бодай одне очко – достроково тріумфує у Лізі 1.

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Маурісіо Почеттіно виставив максимально бойовий склад із тріо Неймар-Мбаппе-Мессі попереду. Та до екватора першого тайму парижан абсолютно не було видно. Ба більше, Ланс провів кілька небезпечних атак, які завершились ударами.

ПСЖ вочевидь зрозумів, що так чемпіонство не здобудеш і побіг в атаку: Мбаппе тричі стріляв, непогано пробивали Неймар, Мессі й Маркіньойс, а Хакімі взагалі виходив віч-на-віч з кіпером. Все було безрезультатно. Ланс відповідав випадами з дуже небезпечними ударами Фофана.

По перерві Кіліан мав ще одну чудову нагоду забити. Поки "криваво-золоті" готувались до штрафного, Верратті віддав на француза і той вибіг віч-на-віч з Лека. Перший удар відбив кіпер, після другого м'яч мав перетинати лінію воріт, але захисник підстрахував. Кілька хвилин опісля Дансо отримав другу жовту за підкат проти Неймара і залишив Ланс у меншості. Удар Мессі зі штрафного теж парирував Лека.

Та на 68-й Ліонель все ж досягнув свого. Під час затяжної атаки Неймар віддав на аргентинця, а той з-за меж штрафного шедеврально пробив у дальній верхній кут. Ланс відповів голом Корентена Жана на останніх хвилинах. Фінальний свисток зафіксував мирову, яка точно не сподобалась фанатам парижан.

Нічия все одно означає, що ПСЖ достроково став чемпіоном Ліги 1 сезону 2021/22! Це 10-й в історії тріумф парижан на внутрішній арені. Ланс продовжить боротьбу за потрапляння в зону єврокубків. До кінця чемпіонату залишилось 4 тури.

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