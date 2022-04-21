Камбек Марселя відклав чемпіонство ПСЖ, асист Ігнатенка у битві Бордо за виживання, гольовий пас Тете: Ліга 1
У середу, 20 квітня, відбулися всі 10 поєдинків 33-го туру чемпіонату Франції. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, 33 тур
Бордо – Сент-Етьєн – 2:2
Голи: Мара, 16, Онана, 23 – Буанга, 33, Норден, 65
Лор'ян – Метц – 1:0
Гол: Уаттара, 90+5
Монако – Ніцца – 1:0
Гол: Головін, 45+2
Реймс – Лілль – 2:1
Голи: Мунеці, 45+2, Абдельхамід, 90+2 – Санчеш, 57
Труа – Клермон – 0:1
Гол: Байо, 88
Вилучення: Бальде, 85 – Сейду, 71
Анже – ПСЖ – 0:3
Голи: Мбаппе, 28, Рамос, 45+2, Маркіньйос, 77
Вилучення: Мішу, 90+2 (ПСЖ)
Брест – Ліон – 2:1
Голи: Муньє, 27 (пен), Кардона, 74 – Дембеле, 72
Ланс – Монпельє – 2:0
Голи: Кошта, 37, Ганаго, 75
Марсель – Нант – 3:2
Голи: Пайє, 40 (пен), 54 (пен), Харіт, 76 – Жіротто, 26, Коко, 41
Страсбур – Ренн – 2:1
Голи: Діалло, 4, Айорк, 77 – Терьє, 54
ПСЖ міг вже у цьому турі стати чемпіоном Франції. Для цього команді Почеттіно, яка на виїзді грала проти Анже без низки лідерів (Неймара, Мессі, Верратті та інших), потрібно було набрати більше очок, ніж Марселю в паралельному поєдинку з Нантом.
І вже в середині першого тайму цей сценарій почав реалізовуватися – Мбаппе забив за ПСЖ після пасу Хакімі, а Марсель пропустив. Провансальці ще до перерви відігралися (Пайє забив з пенальті), але знову дуже швидко пропустили. А от ПСЖ подвоїв свою перевагу – після подачі Ді Марії відзначився Серхіо Рамос, який, схоже, покине команду влітку.
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По перерві Марсель знову заробив право на пенальті – Дімітрі Пайє оформив дубль. Згодом провансальці взагалі вийшли вперед після влучного удару Харіта. ПСЖ забив третій гол зусиллями Маркіньйоса і виграв 3:0, завершуючи гру в меншості після вилучення молодого Мішу. Втім, камбек Марселя відклав святкування 10-го чемпіонського титулу. Хоча він нікуди не подінеться – відрив парижан складає 15 очок за 5 турів до завершення чемпіонату.
Серед інших матчів відзначимо нічию Бордо і Сент-Етьєна в битві за виживання. Бордо вів 2:0 – Данило Ігнатенко віддав перший асист у Франції, але гості врятувалися, вирвавши нічию. Обидві команди залишилися в зоні вильоту.
Лор'ян і Клермон завдяки пізнім голам вирвали по три очки. Реймс теж забив переможний гол у компенсований час, обігравши таким чином Лілль, а Монако мінімально переграв Ніццу та продовжив переможну серію.
Вінгер Шахтаря Тете відзначився гольовим пасом за Ліон, але це не врятувало "ткачів" від несподівної поразки Бресту.