У середу, 20 квітня, відбулися всі 10 поєдинків 33-го туру чемпіонату Франції. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 33 тур

Бордо – Сент-Етьєн – 2:2

Голи: Мара, 16, Онана, 23 – Буанга, 33, Норден, 65

Лор'ян – Метц – 1:0

Гол: Уаттара, 90+5

Монако – Ніцца – 1:0

Гол: Головін, 45+2

Реймс – Лілль – 2:1

Голи: Мунеці, 45+2, Абдельхамід, 90+2 – Санчеш, 57

Труа – Клермон – 0:1

Гол: Байо, 88

Вилучення: Бальде, 85 – Сейду, 71

Анже – ПСЖ – 0:3

Голи: Мбаппе, 28, Рамос, 45+2, Маркіньйос, 77

Вилучення: Мішу, 90+2 (ПСЖ)

Брест – Ліон – 2:1

Голи: Муньє, 27 (пен), Кардона, 74 – Дембеле, 72

Ланс – Монпельє – 2:0

Голи: Кошта, 37, Ганаго, 75

Марсель – Нант – 3:2

Голи: Пайє, 40 (пен), 54 (пен), Харіт, 76 – Жіротто, 26, Коко, 41

Страсбур – Ренн – 2:1

Голи: Діалло, 4, Айорк, 77 – Терьє, 54

ПСЖ міг вже у цьому турі стати чемпіоном Франції. Для цього команді Почеттіно, яка на виїзді грала проти Анже без низки лідерів (Неймара, Мессі, Верратті та інших), потрібно було набрати більше очок, ніж Марселю в паралельному поєдинку з Нантом.

І вже в середині першого тайму цей сценарій почав реалізовуватися – Мбаппе забив за ПСЖ після пасу Хакімі, а Марсель пропустив. Провансальці ще до перерви відігралися (Пайє забив з пенальті), але знову дуже швидко пропустили. А от ПСЖ подвоїв свою перевагу – після подачі Ді Марії відзначився Серхіо Рамос, який, схоже, покине команду влітку.

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По перерві Марсель знову заробив право на пенальті – Дімітрі Пайє оформив дубль. Згодом провансальці взагалі вийшли вперед після влучного удару Харіта. ПСЖ забив третій гол зусиллями Маркіньйоса і виграв 3:0, завершуючи гру в меншості після вилучення молодого Мішу. Втім, камбек Марселя відклав святкування 10-го чемпіонського титулу. Хоча він нікуди не подінеться – відрив парижан складає 15 очок за 5 турів до завершення чемпіонату.

Серед інших матчів відзначимо нічию Бордо і Сент-Етьєна в битві за виживання. Бордо вів 2:0 – Данило Ігнатенко віддав перший асист у Франції, але гості врятувалися, вирвавши нічию. Обидві команди залишилися в зоні вильоту.

Лор'ян і Клермон завдяки пізнім голам вирвали по три очки. Реймс теж забив переможний гол у компенсований час, обігравши таким чином Лілль, а Монако мінімально переграв Ніццу та продовжив переможну серію.

Вінгер Шахтаря Тете відзначився гольовим пасом за Ліон, але це не врятувало "ткачів" від несподівної поразки Бресту.

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