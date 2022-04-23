Останній der Klassiker у сезоні 2021/22 має особливий присмак. Якщо Баварія переможе, стане недосяжною для дортмундців на вершині турнірної таблиці й вдесяте поспіль оформить чемпіонство Бундесліги. Тому Борусія повинна була виходити на матч, як на фінал.

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Та стартові 15 хвилин команди провели у своєрідній розвідці: обмаль нагод, негострі атаки й обережність. Перший удар у площину воріт завершився голом. Кімміх подав з кутового, Горецка головою скинув на Гнабрі, а Серж майстерно пробив у ліву дев'ятку. Мюнхенці спробували взяти гру під свій контроль і трохи "засушити" гру.

Борусія потроху оговтувалась і після екватора першої сорокап'ятихвилинки створила кілька нагод для Холанда, але норвежець спершу програв боротьбу Нойєра, а опісля заліз в офсайд під час подачі зі штрафного. У наступній атаці Баварія подвоїла перевагу. Лєвандовскі розрізним пасом знайшов Комана, від якого м'яч відлетів до Гнабрі. Німець оформив дубль і побіг святкувати. Радість "ротен" перервав арбітр, адже гол скасували через офсайд у Комана. Та інтрига трималась недовго. Загаду під пресингом втратив м'яч, Мюллєр віддав на Лєвандовскі, а нестримний поляк відзначився з меж штрафного у правий нижній кут.

Атаки "джмелів" у відповідь розбивались об грамотну оборону суперника. Очевидно, що Дортмунд почав нервувати. Вольф зрізав у підкаті візаві, після чого почалась невелика штовханина. Джан спершу гаряче поговорив з мюнхенцями, а потім щось сказав рефері і побачив перед собою жовту картку. Отримав її і Марко Розе за емоції. Знімати питання щодо переможця наприкінці першого тайму міг Лєвандовскі, але м'яч після його удару пролетів у кількох сантиметрах від стійки.

Одразу по перерві Кімміх дуже незграбно зіграв проти Ройса у штрафному, арбітр без вагань вказав на пенальті. До позначки підійшов Емре Джан, який розвів м'яча і Нойєра по різних кутках. Одразу Борусія мала нагоду зрівняти ситуацію на табло: Холанд віддав на Ройса, але той не зумів вдало перекинути кіпера "ротен". У наступній атаці постріл Марко після пасу того ж таки норвежця заблокував Павар у підкаті.

Борусія виглядала натхненною, але потроху втрачала ініціативу. На 69-й хвилині Баварія мала найкращу нагоду після перерви: Мюллєр пробивав з меж штрафного, м'яч після рикошету від Джана опинився у Лєвандовскі, який впритул розстрілював Хіца. Кіпер фантастично парирував. Далі команди обмінювались не надто гострими атаками. Двічі забити міг Холанд, але то пробив занадто легко, то над воротами.

Не забиваєш ти – забивають тобі. Все просто. Вже у наступній атаці Мусіала зняв питання щодо тріумфатора. 19-річний футболіст отримав пас у штрафному й потужним ударом відправив м'яч у нижній лівий кут воріт. Фінальний свисток зафіксував звитягу команди Юліана Нагельсманна.

Баварія достроково стала чемпіоном Бундесліги сезону 2021/22. Для мюнхенців ця "салатниця" – 32-а в історії і десята поспіль. До кінця чемпіонату залишається ще три тури. Борусія Дортмунд на 99% вкотре здобуде срібні медалі першості.

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