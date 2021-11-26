Тренерский штаб французского Пари Сен-Жермен столкнулся с нежелательными кадровыми проблемами в первый месяц зимы.

Верратти и Эррера попали в лазарет ПСЖ, сообщает L'Equipe.

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Итальянец выбыл минимум на три недели. Испанец пропустит ориентировочно месяц. Оба исполнителя имеют травмы бедер: Верратти повредил четырехглавую мышцу, а Эррера – заднюю поверхность.

Дуэт центрхавов пропустит целый ряд матчей французской Лиги 1, а также финальный тур группового этапа Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Марко Верратти провел 8 поединков во всех турнирах, а Андер Эррера – 18 игр (4 гола, 2 ассиста).

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