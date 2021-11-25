"Мене дійсно починає дратувати поведінка деяких гравців. Особливо це стосується нападу, коли потрібно повертати м'яч після втрат. Це вічна дилема. Ще влітку казали, що з приходом Ліонеля Мессі у Маурісіо Почеттіно виникнуть додаткові проблеми пошуку балансу. Вчора ми бачили це знову.

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Але найбільше мене бісить неповага деяких гравців ПСЖ до партнерів. Коли ми вказуємо їм на їхні недоліки та обов'язки, деякі гравці сприймають це погано. Це стає нестерпно, і ми вкотре це бачили.

Мені трохи набридло і те, що Почеттіно постійно захищає своїх гравців. Є ті, хто забув, що у футболі перемогти може лише команда. Про це вже хочеться кричати. Я побачив обурливу поведінку. Враховуючи все це, для перемоги у Лізі чемпіонів ПСЖ потрібне лише диво", – заявив Петі у ефірі RMС Sport.

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